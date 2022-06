Portugal goleia a Suíça com dois golos de Cristiano Ronaldo

A seleção nacional goleou (4-0), este domingo, no Estádio de Alvalade, a Suíça na segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo, em dose dupla, William Carvalho e João Cancelo marcaram os golos do triunfo da equipa lusa.

Portugal inaugurou o marcador aos 15 minutos, por William Carvalho, após livre marcado por Cristiano Ronaldo e defesa incompleta de Kobel. O camisola sete, que regressou à titularidade, ampliou a vantagem portuguesa com dois golos: primeiro após um passe de Diogo Jota, depois ao aproveitar da melhor forma um cruzamento de Nuno Mendes. Na segunda parte, João Cancelo fechou as contas. O defesa português antecipou-se ao guardião suíço após uma jogada com Bernardo Silva.

Na classificação do agrupamento, que apura apenas o primeiro para a final four, Portugal ascendeu ao primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, que empatou 2-2 na receção à Espanha, terceira, com dois. Os helvéticos estão a zero.