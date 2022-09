Portugal goleia a Suíça e apura-se para meias-finais do Euro sub-17

JN/Agências Hoje às 20:58 Facebook

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 cilindrou, hoje, a congénere suíça, por 14-0, qualificando-se para as meias-finais do Campeonato da Europa do escalão.

Os golos lusos foram marcados por Guilherme Azevedo (três), Vítor Oliveira (três), João Pereira (dois), Rodrigo Preciso (dois), Gonçalo Filipe, João Pina, Diogo Lemos e Martim Costa.

Com este triunfo, a equipa das "quinas" deve defrontar, nas meias-finais da prova, marcadas para sexta-feira, a anfitriã Espanha, que defronta, hoje, a frágil seleção de Andorra, à qual Portugal venceu por 21-0 na fase de grupos.

Na outra meia-final vão defrontar-se a França, que venceu a Alemanha por 5-1, e a Itália, que goleou a Inglaterra por 11-0.