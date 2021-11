Portugal goleia Alemanha no arranque do Europeu

JN/Agências Ontem às 23:12 Facebook

A seleção portuguesa, vice-campeã europeia, impôs-se, esta segunda-feira, por 10-0 à Alemanha, na estreia no Europeu de hóquei em patins, que se disputa até domingo, no Pavilhão Multiusos de Paredes.

Gonçalo Alves (oito e 27 minutos), Telmo Pinto (13 e 31) e Jorge Silva (18 e 29) "bisaram" no triunfo de Portugal, com Henrique Magalhães (30), Diogo Rafael (40), João Rodrigues (45) e Rafa (48) a fecharem a contagem.

Os portugueses, que na terça-feira defrontam a França a partir das 21.45 horas, iniciaram a sua caminhada no Campeonato da Europa, no qual são recordistas de troféus (21), com uma vitória, tal como o fizeram a Espanha, campeã em título, frente a Andorra (11-0) e a França diante de Itália (8-5).