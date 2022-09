Portugal goleia e marca duelo ibérico na final

Filipe Trindade Ontem às 23:07 Facebook

Portugal bateu a Ucrânia, por 4-1, e está na final do Europeu sub-19, onde irá defrontar a Espanha, anfitriã do torneio, sábado, às 18 horas.



Diogo Santos inaugurou o marcador (3 minutos) e Tiago Velho (15) confirmou a superioridade lusa, fazendo o segundo antes do intervalo. Na segunda parte, Rodrigo Simão (22) e Kutchy (31) aumentaram para Portugal, tendo Dmytro Skybchyk (33) reduzido para a Ucrânia.

No final do encontro o selecionador nacional de sub-19, José Luís Mendes, mostrou-se encantado com o feito dos seus pupilos.

"Sinto-me bastante satisfeito. Foi o jogo mais bem conseguido que fizemos até agora. Foi quase tudo perfeito. Estou muito satisfeito com o resultado, com a qualidade e competência com que jogámos, mas sobretudo com o compromisso que todos tiveram em campo. Estou muito feliz por estes jogadores, eles merecem estar na final", considerou o treinador.



Já a seleção espanhola venceu a Polónia (5-2), depois de um empate a dois no tempo regulamentar. Álex Garcia e Adrián Rivera (23) marcaram para a Espanha nos 40 minutos, tendo Sendlewski (16) e Turkowyd (26) assinado os golos polacos. No prolongamento, a Espanha foi mais forte, apontando três golos, através de Nicolás (42 e 48) e Carrasco (45).