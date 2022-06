Portugal goleia Grécia na preparação para o Euro2022

JN/Agências Hoje às 20:08 Facebook

A seleção portuguesa de futebol feminino goleou, nesta quarta-feira, a Grécia por 4-0, em jogo de preparação para o Campeonato da Europa, que vai decorrer em Inglaterra, entre 6 e 31 de julho.

No Estádio do Restelo, em Lisboa, a seleção lusa marcou por intermédio de Dolores Silva, aos 14 minutos, de grande penalidade, Kika Nazareth, aos 29 e 42, e Jéssica Silva, aos 36.

No Euro2022, a seleção lusa, que vai estar presente pela segunda vez numa fase final, ficou integrada no Grupo C e vai enfrentar a Suíça (9 de julho), Países Baixos (13 julho) e Suécia (17 julho).