Portugal goleia Haiti rumo ao play-off do Mundial de futebol feminino

A seleção portuguesa feminina de futebol goleou, esta sexta-feira, o Haiti por 5-0, no primeiro encontro de preparação para o "play-off" intercontinental de acesso ao Mundial 2023, na Cova da Piedade, onde Jéssica Silva se destacou com três assistências.

A avançada do Benfica ofereceu de bandeja os golos de Vanessa Marques (33 e 41 minutos) e Tatiana Pinto (79), e "roubou" o protagonismo à médio bracarense, que, além do bis, conquistou e falhou uma grande penalidade (57), desperdiçando a possibilidade de consumar o hat-trick.

Pelo meio, Sílvia Rebelo (66) marcou menos de um minuto após entrar em campo e, depois, Kika Nazareth (84) consumou a goleada frente às caribenhas, que viajaram até à Cova da Piedade para "representar" o papel dos Camarões, que Portugal pode defrontar no "play-off", em 22 de fevereiro de 2023.

O único aspeto negativo para o selecionador luso, Francisco Neto, foi a lesão de Diana Silva, que, muito queixosa, deu o lugar a Andreia Faria, logo aos 13 minutos. Carolina Mendes avançou no terreno para formar a dupla de ataque com Jéssica Silva, que iniciou o recital 20 minutos depois.

Primeiro (33 minutos), sobre o lado direito, aproveitou um erro de Kethna Louis para fazer um passe atrasado para Vanessa Marques inaugurar o marcador, e, depois (41), isolou-se sobre a esquerda, ultrapassou a guarda-redes visitante e, com o ângulo apertado, preferiu oferecer o segundo a Vanessa.

Já depois de a jogadora do Sporting de Braga desperdiçar a grande penalidade, permitindo a defesa à guarda-redes do Haiti, e de Sílvia Rebelo (66 minutos) aproveitar uma confusão na grande área para empurrar a bola para as redes, Jéssica voltou a fazer gato-sapato da defesa haitiana e ofereceu o 4-0 a Tatiana Pinto (79), que só teve de empurrar.

O Haiti teve os seus momentos num remate de longe de Roselord Borgella (69 minutos), que Rute Costa defendeu para a trave, e num falhanço de Nerilia Mondesir (70), que errou o desvio na pequena área, com a guarda-redes portuguesa batida, mas foi Portugal a chegar novamente ao golo, num 'chapéu' de Kika Nazareth (84), após assistência primorosa de Lúcia Alves.

Cumprido o primeiro de dois encontros de preparação para o play-off intercontinental de acesso ao Mundial2023, Portugal volta a entrar em campo na terça-feira, em Alverca, para defrontar a Costa Rica.

A seleção portuguesa vai defrontar o vencedor do encontro entre os Camarões e a Tailândia no play-off intercontinental de acesso ao Mundial 2023, num jogo marcado para Hamilton, na Nova Zelândia, em 22 de fevereiro de 2023.