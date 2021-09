Portugal goleia Itália no Europeu de sub-19

JN Ontem às 22:52 Facebook

A seleção nacional de sub-19 somou esta quarta-feira a segunda goleada em outros tantos jogos no Europeu de hóquei em patins, que decorre em Paredes, impondo-se à Itália, por 8-2.

Portugal teve o ascendente da partida e chegou a uma vantagem de 6-0 antes que o conjunto transalpino conseguisse reagir.

Os tentos lusos foram apontados por João Silva (três), Lucas Honório Santos (dois), Martim Leite, Bernardo Ramalho e Miguel Henriques. Maldini e Cabiddu fizeram os golos italianos.

Com este triunfo as quinas estão no primeiro lugar, com os mesmos seis pontos da Espanha, que derrotou a Inglaterra por 5-2.

Esta quinta-feira, a seleção nacional mede forças com a "roja", pelas 21 horas, enquanto duas horas antes (19) se defrontam ingleses e transalpinos.