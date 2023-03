Portugal goleia o Luxemburgo com bis de Cristiano Ronaldo

A seleção nacional goleou (6-0), este domingo, o Luxemburgo no segundo jogo de qualificação para o Euro 2024. Cristiano Ronaldo, em dose dupla, Bernardo Silva, João Félix , Otávio e Rafael Leão marcaram os golos do encontro.

Com três alterações no onze em relação ao último jogo - António Silva rendeu Gonçalo Inácio e Diogo Dalot e Nuno Mendes entraram para os lugares de João Cancelo e Raphael Guerreiro - a equipa das quinas inaugurou o marcador ao minuto 9, com Cristiano Ronaldo a aproveitar uma assistência de Nuno Mendes. Pouco depois, João Félix, de cabeça, ampliou a vantagem e Bernardo, servido por João Palhinha, fez o 3-0 para a equipa lusa. Cristiano Ronaldo bisou ainda antes do intervalo, após passe de Bruno Fernandes.

Na segunda parte, Otávio fez o 5-0 e Rafael Leão, que falhou uma grande penalidade, fechou a contagem, depois de passar por três adversários.

Num agrupamento que qualifica os dois primeiros para a fase final do Euro2024, Portugal passou a somar seis pontos, contra quatro da Eslováquia (2-0 à Bósnia-Herzegovina) e três de bósnios e da Islândia (7-0 no Liechtenstein).