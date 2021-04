Portugal inicia qualificação para o Mundial a 25 de junho

JN/Agências Hoje às 20:41 Facebook

A fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol de praia vai disputar-se entre 25 de junho e 5 de julho, uma semana depois da primeira etapa da Liga Europeia, na Nazaré, avançou esta quarta-feira a Beach Soccer Worldwide.

Ainda com local por definir, Portugal, atual campeão mundial e europeu, inicia o apuramento para o Campeonato do Mundo, com vista à fase final marcada para Moscovo, entre 19 e 29 de agosto, cujo sorteio está previsto para 8 de julho.

Poucos dias antes, a seleção comandada por Mário Narciso estreia-se na Divisão A da Liga Europeia, na Nazaré, de 16 a 20 de junho, período em que se disputa a prova feminina, sendo que a Superfinal da Liga Europeia das duas vertentes irá realizar-se na Figueira da Foz (8 a 12 setembro).

No que diz respeito às provas internacionais de clubes, a Euro Winners Cup masculina e feminina terá lugar na Nazaré, de 12 a 18 de julho, e o Mundialito de clubes disputa-se em Moscovo, no mês de dezembro.

Entre 9 e 11 de julho, a Figueira da Foz irá acolher a Madjer Cup - International Youth Beach Soccer Championship.