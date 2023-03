Portugal invicto com Liechtenstein e 100% vitorioso em casa

JN/Agências Hoje às 12:46 Facebook

A seleção portuguesa de futebol está invicta face ao Liechtenstein, que defronta na quinta-feira pela oitava vez, e 100% vitoriosa em casa, onde venceu os três embates, dois dos quais por goleadas recorde.

Portugal somou dois triunfos por 8-0, o primeiro em 1994 e o segundo em 1999, registos que apenas são igualados pelo 8-0 ao Kuwait, em 2003, enquanto o 7-0 de Eschen, em 1995, continua a ser a maior vitória fora da seleção das quinas.

Com o passar dos anos, o Liechtenstein foi melhorando e as vitórias lusas encolheram, mas o 2-2 de Vaduz, em 2004, na corrida ao Mundial de 2006, foi, ainda assim, uma enorme surpresa, num jogo que, curiosamente, antecedeu um 7-1 à Rússia.

No total, o registo é de seis vitórias lusas, mais esse empate, com 35 golos de Portugal e três do conjunto do principado, sendo que um outro jogo entrou para a história, o 2-1 de Aveiro, em 2005, que colocou Portugal no Mundial de 2006.

A formação das quinas defrontou pela primeira vez o Liechtenstein, que dava então os primeiros passos no futebol internacional, em 18 de novembro de 1994, no Estádio da Luz, em Lisboa, e o resultado foi a maior goleada lusa de sempre.

Domingos Paciência, aos dois e 11 minutos, Oceano, aos 44, João Vieira Pinto, aos 56, Fernando Couto, aos 73, Folha, aos 74, e o suplente Paulo Alves, aos 75 e 79, escreveram o 8-0, sendo que, na segunda parte, Oceano ainda falhou um penálti.

O 8-0 ficou, então, na história como a maior goleada da seleção portuguesa, superando os 6-0 ao Luxemburgo, em 19 de março de 1961, com um 'hat-trick' de Yaúca, e os 6-0 a Angola, em 29 de março de 1989, com um bis do central Frederico.

Se o primeiro duelo entrou na lista dos recordes, o segundo também, já que Portugal selou em Eschen, em 15 de agosto de 1995, aquela que ainda é, a solo, a sua mais expressiva vitória fora de sempre, ao golear o Liechtenstein por 7-0.

Paulo Alves, que marcou aos 65, 72 e 90 minutos, depois de entrar aos 54, foi a figura do jogo, ao tornar-se o primeiro suplente luso a conseguir um 'hat-trick', sendo que o 'presidente' Rui Costa 'bisou' (40 e 70, o segundo de penálti) e Domingos (24) e Paulinho Santos (32) também faturaram.

Depois da qualificação para o Europeu de 1996, Portugal voltou a cruzar-se com o Liechtenstein na corrida ao seguinte Campeonato da Europa, o de 2000, e a história foi muito semelhante, com um 5-0 fora e novo 8-0 caseiro.

Em Vaduz, em 31 de março de 1999, Rui Costa voltou a 'bisar', tal como Paulo Madeira, e Figo também fez o 'gosto ao pé', e, em Coimbra, em 09 de junho do mesmo ano, João Vieira Pinto somou um 'hat-trick', Rui Costa, novamente, e Ricardo Sá Pinto 'bisaram' e Christof Ritter marcou na baliza 'errada'.

Os duelos que se seguiram contaram para a fase de qualificação para o Mundial de 2006 e o primeiro encontro, em Vaduz, em 09 de outubro de 2004, acabou com um 'escandaloso' empate a dois golos, num jogo que Portugal, então comandado por Luiz Felipe Scolari, liderava ao intervalo por 2-0.

Pauleta, aos 23 minutos, e Daniel Hasler, na própria baliza, aos 39, começaram a 'projetar' nova goleada, mas, numa segunda parte 'inenarrável', Portugal deixou-se empatar, culpa de tentos de Franz Burgmeier, aos 49, e Thomas Beck, aos 76.

A seleção lusa, que quatro dias depois goleou em Alvalade a Rússia por 7-1, viria a selar o apuramento para o Alemanha2006 face ao Liechtenstein, num jogo em que só precisava de empatar e acabou por sofrer para vencer, por tangenciais 2-1.

Em Aveiro, um golo do suplente Nuno Gomes, que substituiu Cristiano Ronaldo aos 84 minutos e faturou aos 86, selou o triunfo da formação lusa, que tinha empatado aos 49, por Pauleta, depois de Benjamin Fischer adiantar os forasteiros, num embate em que, aos 58, Figo atirou um penálti por cima da barra.

Mais recentemente, em 12 de agosto de 2009, Portugal e o Liechtenstein defrontaram-se num particular de arranque de época, em Vaduz, e a equipa lusa impôs-se por 3-0, com dois golos de Hugo Almeida e um de Raúl Meireles.

O oitavo encontro entre Portugal e o Liechtenstein, a contar para a primeira jornada do Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de futebol de 2024, realiza-se na quinta-feira, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.