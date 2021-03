Portugal já conhece os cantos à casa de Cristiano Ronaldo

JN Hoje às 20:32 Facebook

Fernando Santos orientou o primeiro treino em Turim. Amanhã, a equipa das quintas trabalha no estádio da Juventus, palco do jogo de quarta-feira com o Azerbaijão.

A seleção portuguesa realizou esta segunda-feira, em Turim, o primeiro treino de preparação para o jogo de quarta-feira, com o Azerbaijão, que marca o arranque do Grupo A de qualificação para o Mundial de 2022.

Poucas horas depois de se concentrar naquela cidade italiana, que vai acolher o embate com os azeris, a equipa das quinas trabalhou no centro de estágio da Juventus, numa sessão que decorreu à porta fechada.

De acordo com a informação fornecida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os 25 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos "dividiram-se entre o treino no relvado ou o trabalho de recuperação física no ginásio", tendo em conta que "vários dos convocados jogaram ontem [domingo] pelos seus clubes".

A seleção nacional volta a treinar na terça-feira, às 10 horas, no estádio da Juventus, antes de Fernando Santos e um jogador a designar fazerem a antevisão do jogo com o Azerbaijão.