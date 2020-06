Portugal já tem adversários da qualificação para o Europeu de 2022

JN/Agências Hoje às 17:15 Facebook

A Seleção Nacional vai disputar o Grupo 4 de qualificação para o Europeu de andebol de 2022, de 13 a 30 de janeiro na Hungria e Eslováquia, com as congéneres da Islândia, Lituânia e Israel. ditou esta terça-feira o sorteio realizado em Viena, na Áustria.

Depois do histórico sexto lugar em 2020, que valeu o passaporte para o Mundial de 2021, Portugal qualificar-se-á para nova fase final se ficar nos dois primeiros lugares ou for um dos quatro melhores terceiros entre os oito grupos.

Para a formação lusa, que joga a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 12 a 14 de março de 2021, os encontros serão 4 ou 5 de novembro (primeira jornada), 7 ou 8 de novembro (segunda), 6 ou 7 de janeiro de 2021 (terceira), 9 ou 10 de janeiro (quarta), 28 ou 29 de abril (quinta) e 2 de maio (sexta).

Portugal procura a sétima presença na final, depois do 12.º e último lugar na primeira edição (1994), que organizou, do sétimo de 2000, do nono de 2002, do 14.º de 2004, do 15.º de 2006 e do sexto da última edição, na Áustria, Noruega e Suécia.

Para a fase final, já estão qualificados os anfitriões Hungria e Eslovénia, a Espanha, como detentora do título, e a Croácia, como finalista vencida da última edição.