Portugal joga lugar na final do Europeu frente à Hungria

A seleção portuguesa de futsal feminino começa, esta sexta-feira, a luta pela conquista do primeiro título europeu frente à Hungria, nas meias-finais da competição disputada em Gondomar.

Comandada por Luís Conceição, a equipa das "quinas", finalista em 2019, vai defrontar, às 21.30 horas, a seleção magiar, que substituiu a Rússia devido à invasão militar da Ucrânia.

A outra meia-final, marcada para as 17 horas, vai opor a Espanha, vencedora da primeira e única edição da competição, à Ucrânia.

A final do Europeu de futsal feminino está marcada para domingo, a partir das 18 horas, depois do jogo de atribuição do terceiro lugar, às 14.30 horas.

Na antevisão à prova, Luís Conceição, selecionador nacional, defendeu que "favorita será a Espanha, porque é a campeã europeia", mas reservou a Portugal um papel importante no Europeu.

"Pelo que temos construído, seremos sempre uma das seleções candidatas [à conquista do troféu]. Queremos muito vencer esta meia-final para disputar a final contra quem for. Queremos criar em nós este hábito positivo de estar nas finais e nos grandes momentos de decisão, que impliquem vencer e possam dar alegrias aos portugueses", ambicionou o treinador.

A segunda edição deste campeonato estava prevista para 2021, mas foi remarcada para março deste ano, devido à pandemia de covid-19. A prova acabaria por ser novamente adiada devido à ofensiva militar da Rússia, que ainda mudou um dos quatro finalistas.