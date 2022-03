Portugal joga na antecipação para "amarrar" Fábio Carvalho

Rui Almeida Santos Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio de 19 anos, natural de Torres Vedras, emigrou em criança para Inglaterra, que representou nos escalões jovens. Convocatória de Rui Jorge para os sub-21 pode ajudar a fixá-lo nas seleções lusas.

Explodiu no Fulham de Marco Silva, Jurgen Klopp mantém-no debaixo de olho, chegou a ser apontado ao F. C. Porto e, aos 19 anos, foi convocado por Rui Jorge para a seleção portuguesa de sub-21, numa jogada de antecipação relativamente a Inglaterra, pela qual o médio era igualmente elegível. O seu nome? Fábio Carvalho. Pelo que já mostrou até aqui, o melhor mesmo é não o perder de vista.

Com oito golos apontados, um dos quais ao Manchester City em jogo da Taça de Inglaterra, e seis assistências esta época, Fábio Carvalho saltou para a ribalta no Fulham, que vem dominando o Championship, o segundo escalão do futebol inglês. Marco Silva colocou os londrinos a jogar um futebol empolgante, um estilo que encaixou como uma luva num médio ofensivo talentoso e audaz, sempre de olhos postos na baliza adversária.