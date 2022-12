Portugal joga na Luz, Dragão, Alvalade e Algarve na qualificação para o Euro

A Federação Portuguesa de Futebol revelou, esta quarta-feira, os estádios que vão receber os jogos de Portugal para a qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

A seleção nacional integra o Grupo J da qualificação para o Euro 2024 e arranca os jogos de apuramento em março do próximo ano. O primeiro encontro é contra o Liechtenstein, a 23 de março, em Alvalade. Seguem-se: Portugal-Bósnia (17 de junho, na Luz); Portugal-Luxemburgo (11 de setembro, Estádio do Algarve); Portugal-Eslováquia (13 de outubro, Estádio do Dragão) e Portugal Islândia (19 de novembro, Estádio José Alvalade).

A Federação Portuguesa de Futebol colocou ainda à venda os bilhetes para os encontros que se vão realizar em território nacional, que estão divididos em três categorias e têm um custo entre os 10 e os 20 euros.