Portugal joga repescagem para o Mundial em novembro no Dubai

A World Rugby confirmou que o torneio final de repescagem para o Mundial de França, em 2023, será disputado no Dubai, entre 6 e 18 de novembro, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Râguebi.

Portugal vai defrontar as seleções dos Estados Unidos, do Quénia e de Hong Kong, no The Sevens Stadium, numa competição em formato de todos contra todos a uma volta, e na qual estará em disputa a última vaga no campeonato do Mundo do próximo ano.

Os jogos terão lugar nos dias 6, 12 e 18 de novembro, tal como já tinha adiantado à agência Lusa, em junho, o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, Carlos Amado da Silva.

Portugal foi a primeira equipa a garantir um lugar no torneio final de repescagem, após terminar a qualificação europeia atrás de Geórgia e Roménia, seleções que se apuraram diretamente para o França 2023.

Em 10 de julho, o Quénia seguiu também para esta via de apuramento, após perder a final da Taça Africana de 2022, frente à Namíbia, por 36-0.

Uma semana depois, em 16 de julho, foi a vez de os Estados Unidos se juntarem ao grupo, ao saírem derrotados do play-off americano: após vencerem a primeira mão em Santiago do Chile, por 22-21, perderem a segunda, em casa, por 31-29, frente aos chilenos.

No sábado, a seleção de Hong Kong preencheu a última vaga na repescagem, após sair derrotada por Tonga, por 44-22, no play-off Ásia-Pacífico.

O vencedor do torneio de repescagem será integrado no Grupo C do Mundial, no qual irá defrontar País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 8 de setembro a 28 de outubro.