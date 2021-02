Portugal leva 16 atletas aos europeus de pista coberta

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Portugal vai competir nos próximos Campeonatos Europeus de atletismo em pista coberta com 16 atletas, a segunda maior delegação de sempre, segundo a convocatória divulgada esta quinta-feira.

A delegação para Torun, Polónia, palco destes Europeus, marcados para 5 a 7 de março, fechou com a confirmação de mínimos por parte da triplista Patrícia Mamona, segunda no meeting de Madrid, na quarta-feira.

A maior participação de atletas portugueses aconteceu em 2002, em Viena, com 18 atletas, seguida por quatro edições com 13 atletas.

De fora da lista ficam Evelise Veiga, que não conseguiu confirmar mínimos no meeting de Belgrado, na quarta-feira, e os velocistas Ancuiam Lopes e Delvis Santos.

Ancuiam Lopes, que fez mínimos aos 60 metros em Eaubonne, em França, no final de janeiro, não foi aos Campeonatos de Portugal e depois não conseguiu ter o "ok" do departamento médico da FPA. Quanto a Delvis Santos, fez os mínimos também aos 60 metros apenas na segunda-feira, um dia depois da data fixada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Em relação aos 16 nomes agora confirmados, o destaque vai para Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Pedro Pichardo, no triplo salto, que são líderes europeus das suas especialidades.

Patrícia Mamona é a terceira melhor no triplo feminino e Francisco Belo é o 10.º do ano no lançamento do peso.

Dos 16 atletas da seleção, sete são do setor feminino e nove do masculino. Sporting e Benfica ficam com a maior fatia dos selecionados, só escapando à onda dos dois clubes lisboetas Mariana Machado, do S. C. Braga, e Mauro Pereira, do Sobral da Ceira.

Duas das três grandes apostas lusas para medalhas estreiam-se em Europeus 'indoor', após se terem naturalizado: Pedro Pichardo nasceu em Cuba e Auriol Dongmo nos Camarões. De resto, a grande maioria são estreantes (11 em 16 atletas).

Com experiência em Europeus anteriores estão Patrícia Mamona (triplo), Francisco Belo (peso), Carlos Nascimento e Lorene Bazolo (60 metros) e Cátia Azevedo (400 metros).

Lista dos 16 atletas selecionados:

Masculinos

60 metros: Carlos Nascimento (Sporting)

400 metros: Mauro Pereira (Sobral de Ceira) e Ricardo dos Santos (Benfica)

1500 metros: Isaac Nader (Benfica), José Carlos Pinto (Benfica) e Nuno Pereira (Sporting)

3000 metros: Samuel Barata (Benfica)

Lançamento do peso: Francisco Belo (Benfica)

Triplo salto: Pedro Pichardo (Benfica)

Femininos

60 metros: Lorene Bazolo (Sporting) e Rosalina Santos (Sporting)

400 metros: Cátia Azevedo (Sporting)

1500 metros: Marta Pen Freitas (Benfica)

3000 metros: Mariana Machado (S. C. Braga)

Lançamento do peso: Auriol Dongmo (Sporting)

Triplo salto: Patrícia Mamona (Sporting)