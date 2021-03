Portugal leva 165 milhões de euros a jogo no Euro sub-21

Nuno Barbosa Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Para os sub-21 lusos o Campeonato da Europa da categoria arranca esta quinta-feira, pelas 20 horas, em jogo da primeira jornada do grupo D, frente à Croácia. O selecionador Rui Jorge terá muito talento jovem à disposição.

Mesmo com algumas baixas por lesão e outras por opção técnica, a seleção nacional de sub-21 que vai disputar a fase de grupos do Europeu tem um valor de mercado 164,7 milhões de euros, o que representa o triplo do primeiro adversário nesta fase da prova.

A jovem seleção croata está avaliada em apenas 54,5 milhões de euros, também neste caso segundo os dados do portal especializado em mercado, "Transfermarkt". Mesmo assim, a Croácia inspira todos os cuidados. José Mourinho que o diga.

Nas escolhas do selecionador Igor Biscan estão quatro jogadores do Dínamo Zagreb, equipa que eliminou o Tottenham na Liga Europa. Um deles, Lovro Majer, de 23 anos, é o jogador mais cotado dos jovens croatas, avaliado em 10 milhões de euros.

Nos futebolistas à disposição de Rui Jorge, Francisco Trincão, do Barcelona, é o líder da lista referente ao valor de mercado, situando-se nos 25 milhões de euros. Igualmente à frente do mais cotado da Croácia, encontram-se os lusos Pedro Gonçalves (15 milhões), Florentino (13) e Gedson Fernandes (12,5), sendo que ao mesmo nível de Lovro Majer, nos 10 milhões de euros, há ainda Diogo Dalot e Diogo Leite.

Se o valor de mercado ganhasse jogos, então Portugal já tinha a vitória desta noite, na Eslovénia, assegurada. Mas não ganha e a prova disso está no primeiro jogo do grupo de Portugal, disputado na tarde desta quinta-feira, entre Inglaterra e Suíça.

PUB

A seleção inglesa está avaliada em 325,5 milhões de euros pelo referido portal, mas acabou por perder, por 1-0, frente aos suíços, que até têm o menor valor de mercado deste grupo D, situado em 47,25 milhões de euros.

O Portugal-Croácia tem pontapé de saída marcado para as 20 horas e o jogo será transmitido, em direto, na RTP1. Recorde-se que este Campeonato da Europa de sub-21 tem um formato e calendário único, devido à pandemia da covid-19.

De qualquer forma, para a fase a eliminar apuram-se os vencedores e os segundos classificados de cada grupo, sendo que essa próxima fase realiza-se entre 31 de maio e 6 de junho. As seleões apuradas para os quartos de final poderão fazer nova convocatória na ocasião dessa fase a eliminar. O torneio é organizado pela Hungria e pela Eslovénia, sendo que Portugal fará toda a fase de grupos neste último país.