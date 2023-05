Portugal lidera em salários não liquidados

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 17:00 Facebook

Dois clubes portugueses estão no pódio de conjuntos cujos atletas pediram auxílio financeiro ao programa de solidariedade da FIFA.

Os atletas portugueses são os que mais pediram auxílio, no ano de 2021, ao fundo solidário da FIFA, que ajuda jogadores profissionais cujos clubes entram em incumprimento no pagamento de salários.

De acordo com o relatório da associação que tutela o futebol mundial, publicado esta sexta-feira, foram aprovadas 61 candidaturas para prestação de apoio financeiro a jogadores que atuam em Portugal, o maior número da lista, seguido da Grécia, com 50 pedidos validados, e a Roménia, com 22. De um total de 225 beneficiários, Portugal representa 27,1% dos candidatos.

Da parte do CD Aves, 19 jogadores pediram apoio, sendo este o segundo pior registo da lista, apenas superado pelos gregos do Doxa Dramas, que têm 22 atletas inscritos. A fechar o infame pódio, está o União da Madeira, com 18 jogadores a dependerem do sistema de solidariedade. Freamunde (8), Vitória de Setúbal (8), F.C. Arouca (4), S.C. Olhanense (2), S.C. Leixões (2) são os restantes clubes portugueses referidos no relatório.

O programa FIFA Fund está na terceira de quatro rondas de financiamento, com um valor definido em 3.680.000 euros (4 milhões de dólares americanos), a ser distribuído pelos atletas em necessidade. No decurso do programa, serão distribuídos, no total, 14.720.000 euros (16 milhões de dólares americanos).