Portugal mais perto de receber o Mundial 2030

Candidatura conjunta com a Espanha será a única europeia a lutar pela organização do torneio e ganha força, depois de o Reino Unido ter dado um ​​​​​​​passo atrás nessa intenção.

A candidatura conjunta de Portugal e Espanha para receber o Campeonato do Mundo de 2030 será a única europeia a concorrer para organizar a competição. Pelo caminho fica a intenção do Reino Unido que, a partir de agora, vai concentrar-se em organização o Europeu de 2028, em conjunto com a Irlanda.

De acordo com o jornal "Marca", o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, pediu aos 55 países membros para se decidirem por uma única candidatura europeia à corrida para organizar o Mundial 2030 e foi a união ibérica a prevalecer. A notícia adianta que Luis Rubiales e Fernando Gomes, presidentes das federações espanhola e portuguesa, convenceram os respetivos pares de que Espanha e Portugal estão em melhores condições para trazer o Mundial de novo para a Europa.

Também as federações árabes estarão ao lado da candidatura ibérica, como uma espécie de retribuição pela realização da Supertaça espanhola na Arábia Saudita.

Nesta altura, a possibilidade de a fase final do Mundial 2030 passar por Portugal é forte, até porque não há mais nenhuma candidatura confirmada, apesar de alguns países, como Argentina, Paraguai e Uruguai terem mostrado vontade em organizar a prova.