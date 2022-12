Portugal mantém lugar, Croácia e Marrocos sobem no ranking da FIFA

A FIFA atualizou esta quinta-feira o ranking de seleções, onde se destaca a manutenção do 9.º lugar de Portugal e a subida exponencial da Croácia e de Marrocos.

Com o fim do Mundial 2022, a FIFA atualizou a lista das seleções mais bem cotadas na atualidade. No ranking, é possível ver que Portugal mantém-se no 9.º lugar. A campeã do Mundo Argentina e a vice-campeã França subiram dois lugares, para o segundo e terceiro, respetivamente, ocupando o posto que era antes da Bélgica. O Brasil mantém o primeiro lugar da lista.

No top-10, a Croácia e os Países Baixos foram os grandes vencedores, subindo cinco e dois lugares, respetivamente, em relação à última atualização. A Espanha, eliminada nos oitavos de final do Mundial 2022, desceu três posições para o 10º lugar.

A campanha impressionante de Marrocos no torneio do Catar, onde alcançou a meia final, motivou uma subida até à 11º posição, o que se traduz numa subida de onze lugares. Austrália (27º) e Camarões (33º) subiram onze e dez posições, respetivamente, fruto das boas exibições no Mundial.