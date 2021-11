Portugal sai com nulo e fica a um empate do Mundial2022

JN Hoje às 20:34 Facebook

A seleção nacional saiu de Dublin com um nulo frente à República da Irlanda, esta quinta-feira à noite, mas com a liderança no Grupo A da fase de qualificação europeia o Mundial de 2022, bastando-lhe um empate no domingo frente à Sérvia para se apurar diretamente.

Para o penúltimo confronto no apuramento, Fernando Santos apresentou um onze com várias mexidas, que refletem a gestão que tem de fazer em relação aos jogadores em risco de exclusão para o último jogo frente à Sérvia, no domingo.

Nos titulares, destaque para Pepe que, aos 38 anos, oito meses e 16 dias, se tornou no jogador mais velho de sempre a jogar pela seleção nacional, ultrapassando o malogrado guarda-redes Vítor Damas, que em 1986 jogou pelas quinas com 38 anos, 8 meses e quatro dias.

Determinado a chegar ao derradeiro embate na liderança do Grupo A, Portugal imprimiu um ritmo elevado nos primeiros minutos, e, com um futebol mais ofensivo, jogou mais no meio-campo contrário. No entanto, faltaram ideias na construção do jogo ofensiva e a qualidade do futebol esmoreceu.

Os irlandeses responderam a espaços, chegaram a incomodar Rui Patrício numa ou outra situação, contudo, foram os lusos a terem o domínio da partida nos primeiros 45 minutos, pese não terem criado oportunidades de golo e de se manter o nulo ao intervalo.

No segundo tempo, o jogo praticado por Portugal continuou sem graça, mesmo com as mexidas efetuados na equipa e foi da parte do adversário que se viu algum futebol de ataque. Ainda assim, a melhor situação pertenceu a Cristiano Ronaldo, num cabeceamento rente ao poste, após cruzamento de André Silva, marcava o cronómetro 68 minutos.

Aos 82, Pepe foi expulso, por acumulação, após um lance em que bateu com o braço na cara de Robinson. Uma contrariedade para o selecionador português na preparação para o encontro de domingo.

A jogar com mais um, a República da Irlanda não desistiu de procurar o triunfo, mas a defesa lusa foi aliviando o perigo e mantendo o nulo,

Com este empate, as quinas ascendem ao primeiro lugar do Grupo A, com os mesmos 17 pontos da Sérvia, mas vantagem na diferença de golos (16 marcados e 4 sofridos contra 16-8 do rival).

Domingo, pelas 19.45 horas, o estádio da Luz será palco do Portugal-Sérvia e basta um empate para a formação lusa se qualificar diretamente para o Mundial2022 no Catar.