Portugal na final do Europeu do Clero

A seleção portuguesa de futsal do clero católico apurou-se para a final do Europeu, após derrotar a Eslováquia (3-0), nas meias-finais, na Roménia. No jogo decisivo Portugal vai defrontar a Polónia.

No triunfo contra os eslovacos, os golos da vitória foram da autoria de Gil, Meira e Miguel.

A Clerigus Cup, criada em 2003, com 15 seleções inscritas, começou segunda-feira e termina sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Portugal defronta a Polónia ainda hoje.

"É uma final muito difícil, intensa e dura. Esperamos ganhar, mas com a consciência de que teremos de dar o nosso melhor para levar de vencida a Polónia", vincou Ivo Coelho em declarações à agência Lusa, após o triunfo nas meias-finais.

Na fase de grupos do europeu de futsal, os padres portugueses venceram a Croácia (2-0), o Cazaquistão (3-0) e a Albânia (4-0). Na fase a eliminar, os portugueses derrotaram o Kosovo (7-0) nos "quartos" e derrotaram a Eslováquia nas meias-finais.

A seleção portuguesa de futsal do clero católico já conquistou o europeu por cinco vezes. Em 2020, na República Checa, falharam a revalidação do título, ficaram no terceiro lugar do pódio, depois de terem perdido os penáltis contra Bósnia (4-3), e a Polónia sagrou-se campeã europeia pela sétima vez.