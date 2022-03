Portugal na máxima força para a Macedónia do Norte

JN/Lusa Hoje às 12:41 Facebook

Pepe voltou a trabalhar sem limitações e está em condições de defrontar a Macedónia do Norte, na terça-feira.

A seleção portuguesa realizou esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, o último treino antes do jogo decisivo diante da Macedónia do Norte, dos play-offs de acesso ao Mundial2022, com os 26 convocados à disposição de Fernando Santos, incluindo Pepe, recuperado da covid-19.

Durante os primeiros 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, o grupo foi dividido em dois, para os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, à exceção dos três guarda-redes, que efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

Antes de iniciar-se o derradeiro apronto, esteve presente no relvado o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, assim como o homólogo do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.