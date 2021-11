Portugal defronta Turquia nas "meias" do play-off do Mundial

Susana Silva Hoje às 16:24 Facebook

A seleção nacional de futebol vai defrontar a Turquia nas meias-finais do play-off da fase de qualificação europeia de acesso ao Campeonato do Mundo do Catar 2022, agendadas para 24 ou 25 de março, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Zurique, na Suíça. A Itália está no mesmo caminho das quinas, caso ambas avancem para a final.

Portugal falhou o apuramento direto ao perder com a Sérvia, por 2-1, no passado dia 14 de novembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e precisa de vencer o play-off, disputado a duas eliminatórias, para reservar um lugar no Mundial.

Como cabeças de série, as quinas vão disputar a semifinal (a uma mão) ante os turcos, em casa, nos dias 24 ou 25 de março. Se perder diz adeus ao Catar.

Se vencer seguirá para uma das três finais dos play-offs, a realizar-se a 29 de março, numa partida em que terá pela frente, em casa, a campeã europeia Itália ou a Macedónia do Norte, adversárias da outra meia-final do grupo.

Neste sorteio as 12 seleções (10 segundos classificados da fase de grupos, bem como a Áustria e a República Checa através da Liga das Nações) foram divididas em três caminhos, cada um com "meias" e final.

Só o vencedor de cada caminho se apura para a fase final do Campeonato do Mundo, no qual já estão Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Croácia, Inglaterra e Alemanha.

Eis o resultado do sorteio do play-off europeu de qualificação para o Mundial:

Caminho A

Meias-finais

Jogo 1: Escócia-Ucrãnia

Jogo 2: ​País de Gales-Áustria

Final

Vencedor Jogo 2-Vencedor Jogo 1

Caminho B

Meias-finais

Jogo 1: Rússia-Polónia

Jogo 2: Suécia-República Checa

Final

Vencedor Jogo 1-Vencedor Jogo 2

Caminho C

Meias-finais

Jogo 1: Itália-Macedónia do Norte

Jogo 2: Portugal-Turquia

Final

Vencedor Jogo 2-Vencedor Jogo 1