Portugal no play-off pela quarta vez. História está a favor das Quinas

A Seleção Nacional vai disputar, pela quarta vez na história, o acesso a uma grande competição em play-off, sendo que desta vez terá de ultrapassar um novo formato. O sorteio decorre a 26 de novembro.

Obviamente que não era o caminho desejado, mas agora que está lá, Portugal tem de pensar em tudo que correu bem para superar o play-off e marcar presença no Mundial 2022, no Catar. A 16.ª presença de Portugal numa fase final e a oitava num Campeonato do Mundo vai depender de, como já foi referido, um "play-off", mas desta vez disputado em formato diferente do habitual, onde tudo se jogará em dois jogos, como sempre, mas com duas grandes diferenças: serão com adversários distintos e, desta vez, perder o primeiro jogo significa o adeus imediato ao Mundial.

Puxando a cassete atrás. Em novembro de 2009, Portugal jogou o acesso ao Mundial de 2010 frente à Bósnia-Herzegovina e não correu mal. Venceu o primeiro jogo, na Luz, com um triunfo pela margem mínima graças ao golo de Bruno Alves. E em Zenica, voltou a triunfar, pelo mesmo resultado, desta vez graças ao tento de Raul Meireles, aos 56 minutos.

Dois anos depois, repetiu-se a sina e, por incrível que pareça, novamente contra a Bósnia-Herzegovina. Desta vez, Portugal empatou o primeiro jogo (0-0), mas no derradeiro duelo não deixou margem para dúvidas, com uma goleada por 6-2, obtida com "bis" de Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga e tentos de Nani e Miguel Veloso.

E para não variar, novamente na corrida ao Mundial, desta vez em 2014, Portugal voltou a passar pelo play-off. O Estádio da Luz voltou a ser escolhido para receber o jogo caseiro e as Quinas entraram em grande, graças a um golo tardio (82 minutos) de Cristiano Ronaldo.

Na altura no Real Madrid, Ronaldo fez um jogo para a história, na Suécia, onde com um um hat-trick, aos 50, 77 e 79 minutos, anulou o bis de Zlatan Ibrahimovic, que marcou aos 68 e 72.

Com 17 pontos conquistados no Grupo A europeu de apuramento, Portugal será cabeça de série no sorteio de 26 de novembro e anfitrião nas meias-finais. Para a final, a equipa caseira será determinada por sorteio.