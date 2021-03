Portugal nos "quartos" do Europeu sub-21

JN Hoje às 18:50 Facebook

A seleção nacional de sub-21 assegurou esta quarta-feira a presença nos quartos de final do campeonato Europeu da categoria, ao vencer a Suíça, por 3-0, no terceiro e último encontro da poule D da fase de grupos, que decorreu na Hungria e na Eslovénia. Itália é o próximo adversário.

O conjunto orientado por Rui Jorge estava a um ponto da fase final, mas entrou em campo determinado a fazer o pleno e não falhou.

Logo aos três minutos Diogo Queirós abriu o marcador, após um livre na esquerda. A defesa helvética ainda tentou afastar a bola, mas Trincão ganhou a posse, serviu Vitinha, que cruzou para cabeceamento do defesa-central.

Apesar da margem mínima se ter mantido até à hora de jogo, o primeiro tempo foi de domínio total da formação lusa, que teve mais ocasiões para dilatar a vantagem.

Aos 60 minutos, finalmente o golo que deu mais tranquilidade a Portugal. Fábio Vieira desmarcou Tiago Tomás, que falha o remate na frente do guarda-redes suíço Racioppi, mas Francisco Trincão ganhou o ressalto e só teve de encostar para a baliza.

Cinco minutos volvidos, foi a vez do jogador mais jovem da seleção nacional, Francisco Conceição, apontar o primeiro tento pelas quinas e o terceiro de Portugal no encontro. O avançado roubou a bola a Van der Werff e, já em desequilíbrio, desvia a bola do guarda-redes para o fundo da baliza.

O extremo do F. C. Porto, que fez 18 anos há três meses, tornou-se no mais jovem luso a marcar num europeu de sub-21.

Portugal fecha o Grupo D no primeiro lugar, só com vitórias, e sem sofrer qualquer golo. A Croácia perdeu com a Inglaterra, por 2-1, mas assegurou o segundo lugar, ao apontar o golo aos 90+1.

Nos quartos de final, agendados para 31 de maio, as quinas vão defrontar a Itália, segunda do Grupo B. A Espanha joga com a Croácia, a Holanda mede forças com a França e a Dinamarca tem pela frente a Alemanha.

As meias-finais serão a 3 de junho e a final dia 6.