Portugal nunca teve tantas atletas inscritas no futebol e no futsal

Na última década, o número de praticantes femininas de futebol e futsal praticamente passou para o dobro, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Hoje, são mais de 12 mil, mas o objetivo é chegar às 20 mil atletas.

Atualmente, estão inscritas na FPF 12.005 atletas, 7773 no futebol e 4232 no futsal. Na comparação homóloga com o ano de 2020, registou-se um crescimento de 5,7%, sendo que, desde a época 2011/2012, a subida foi de 95,9%.

Para Mónica Jorge, diretora da FPF, o processo de certificação dos clubes como entidades formadoras levou a uma "melhoria em quantidade e qualidade das instalações desportivas para a prática feminina, o que atrai mais jogadoras".

A isso há que juntar "o facto de a FPF ter aumentado a oferta de competições de formação no futebol e no futsal", acredita a dirigente, que aponta à marca das 20 mil praticantes como meta a atingir no futuro.

"É o nosso objetivo. Se continuarmos com este trabalho triangular (FPF, associações regionais e clubes) e este nível de compromisso podemos atingi-la nos próximos anos", acrescenta Mónica Jorge.

Nos números apresentados pela FPF, ficou ainda a saber-se que 66,4% das 12.005 atletas estão nas camadas jovens. No escalão sénior estão inscritas 4040 jogadoras, um valor superior em 16,1% ao registado em 2020, por esta altura.

O crescimento do futebol e do futsal feminino em Portugal tem sido evidente. Na última década, o número de atletas inscritas na FPF foi aumentando de ano para ano, com exceção de 2021, devido à pandemia de covid-19, que levou à paragem dos escalões de formação.