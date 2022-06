Portugal organiza Europeu e acolhe seleção feminina da Ucrânia

JN/Agências Hoje às 12:57 Facebook

Portugal vai acolher a seleção feminina de futsal da Ucrânia entre quinta-feira e o final de julho, devido à situação de guerra após a invasão russa, disse, à Lusa, Pedro Dias, dirigente da Federação Portuguesa de Futebol.

A comitiva ucraniana, que será composta por até 24 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, ficará instalada, inicialmente, em Oliveira de Azeméis, local de um jogo de preparação com a congénere portuguesa, marcado para sexta-feira, pelas 20:00.

"A UEFA solicitou junto das várias federações o apoio. A FPF, neste momento difícil, considera essencial ajudar quem mais precisa, como já tem vindo a demonstrar ao longo dos anos, com a sua solidariedade. É o desporto a mostrar os seus valores", afirmou o diretor da FPF com funções executivas Pedro Dias.

Segundo o dirigente da FPF, o provável destino da seleção ucraniana depois do jogo de sexta-feira com Portugal vai ser o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, em Santarém, mas há também conversações com a Universidade do Minho para receber a comitiva durante a estadia em Portugal.

A seleção ucraniana é uma das equipas que vai participar na final a quatro do Campeonato Europeu de futsal feminino, a ser disputada entre 1 e 3 de julho em Gondomar, juntamente com Portugal, Hungria e Espanha, campeã em título.

A Ucrânia vai participar também no Campeonato Mundial Universitário de futsal feminino que se vai realizar nas cidades de Braga e Guimarães, entre 18 e 24 de julho.