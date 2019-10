Portugal perde apesar do golo 700 de Cristiano Ronaldo

Ontem às 21:37 Facebook

Com a derrota com a Ucrânia (2-1), Portugal complica as contas do apuramento para a fase final do Europeu e está obrigado a ganhar os dois últimos jogos.

Uma má primeira parte custou, esta segunda-feira, a Portugal a vitória em Kiev e valeu um passo atrás à equipa das quinas na luta pela presença na fase final do Campeonato da Europa de 2020.

A Ucrânia foi quase sempre melhor e chegou ao intervalo já com os três pontos no bolso, graças aos golos de Yaremchuk e de Yarmolenko, aos 6 e aos 27 minutos, respetivamente.

A perder 2-0 ao intervalo, Portugal esboçou uma reação na segunda parte, quase sempre graças a Cristiano Ronaldo, o mais inconformado: por duas vezes, Pyatov negou-lhe o golo.

CR7 marcou aos 72 minutos, de grande penalidade, e festejou o 700.º golo na carreira. Portugal ficou a jogar contra dez, mas nem assim conseguiu evitar a derrota e a confirmação do apuramento ucraniano, sendo que a Ucrânia também garantiu o primeiro lugar no Grupo B.

A Sérvia triunfou na Lituânia (1-2) e com isso reentrou na luta pelo segundo lugar. Portugal fica agora com um ponto de vantagem sobre a Sérvia, pelo que está obrigado a ganhar os dois últimos jogos ou esperar por um deslize dos sérvios para manter o segundo lugar.