Portugal perde com a Alemanha no caminho para o Mundial2023

A equipa das quinas foi derrotada em Faro e ficou mais longe do primeiro lugar do Grupo H, que garante o apuramento direto para o Campeonato do Mundo.

A seleção portuguesa de futebol feminino foi derrotada, esta terça-feira, pela Alemanha, por 1-3, em jogo do Grupo H da qualificação europeia para o Mundial 2023.

No estádio São Luís, a seleção alemã adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo de Lea Schuller, ampliando a vantagem por Svenja Huth, aos 23, e Melanie Leupolz, aos 28, antes de Portugal reduzir, através de um autogolo de Merle Frohms, aos 34.

Com este resultado, a Alemanha aumenta a vantagem na liderança do grupo, somando 18 pontos em seis jogos, enquanto Portugal tem 13. Seguem-se a Sérvia com nove, Turquia com sete e Israel e Bulgária ainda a zero, com estas quatro seleções com menos um jogo.

O primeiro classificado de cada grupo qualifica-se para a fase final e o segundo vai disputar os 'play-offs'.