Portugal perde com a Espanha no prolongamento da final do Europeu de sub-19

A seleção portuguesa de futsal de sub-19, com uma exibição irreconhecível, perdeu, este sábado, a final do Campeonato da Europa, por 6-2, após prolongamento, em Jaén ante a anfitriã Espanha, que assim revalidou o título conquistado em 2019.

Na Olivo Arena, em Jaén, o rival ibérico foi bem mais forte ante uma equipa que no desafio decisivo esteve bem aquém do seu potencial, sobretudo no primeiro tempo, sendo bem lisonjeiro o facto de ter chegado ao tempo extra.

Portugal venceu todos os jogos até à final, contudo eclipsou-se no momento decisivo ante um opositor que tinha cedido dois empates na prova.

A Espanha entrou a todo o gás e marcou logo no segundo minuto, através de Carrasco, pouco antes de Rivera, aos quatro, atirar ao poste da baliza de Tiago Velho, que no minuto seguinte viu o capitão adversário acertar novamente nos ferros.

Aos sete minutos, Kutchy sofreu uma falta à entrada da área, mas os árbitros assinalaram, erradamente, penálti que Rúben Teixeira converteu no 1-1.

A pressão dos anfitriões intensificou-se, Portugal não conseguia sair em ataque apoiado nem em transições rápidas e acabou mesmo por oferecer o 2-1, numa 'assistência' de Rúben Teixeira que, no limite lateral da área, colocou a bola em dois adversários que, sozinhos na zona frontal, permitiram a Juan Moreno marcar.

Os 17 cantos contra somente um de Portugal e os 38 remates contra os nove lusos, apenas dois enquadrados, incluindo o penálti, dizia bem das dificuldades sentidas pelos pupilos de José Luís Mendes.

O desnível foi algo menor no início do segundo tempo, contudo os ferros continuavam amigos de Portugal que tinha em Tiago Velho o último obstáculo à materialização da supremacia espanhola em golo.

A 4.15 minutos do fim, Portugal apostou no 5x4 e acabou por ser recompensado, a 2.41 minutos do fim, com a Espanha a pressionar alto e abrir um corredor para Kutcky, que tocou para Raul cruzar, com Ion Cerviño, junto à linha de baliza, a confirmar o tento que levou o jogo para prolongamento, uma benesse para os portugueses.

Nem a segunda vida animou Portugal, depois de um canto, nasceu nova liderança espanhola, no segundo minuto, com Alex Garcia a rematar de longe e a bola a passar entre as pernas de Raul e de Tiago Velho, algo mal batido.

A 11,7 segundos do fim da primeira parte do prolongamento, uma perda de bola resultou em contra-ataque com dois espanhóis isolados, com Adrián Rivera a fazer o 4-2.

De costas para a baliza, na sua linha de fundo, com Portugal novamente em 5x4, Ion Cerviño marcou aos 47 o quinto da sua equipa e aos 49 foi Pablo Ordónez a aproveitar o desrnorte luso para o definitivo 6-2.

Portugal é bicampeão da Europa e campeão do mundo de futsal em seniores.