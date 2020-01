Portugal perde com a Islândia no Europeu de andebol

Hoje às 14:31, atualizado às 14:53 Facebook

A Seleção portuguesa de andebol perdeu com a Islândia por 25-28 na segunda jornada do Grupo II do campeonato da Europa de 2020, na Suécia. A presença de Portugal nas meias-finais pode estar comprometida.

Dois dias depois do histórico triunfo por 35-25 face à Suécia, a formação das 'quinas', que ao intervalo já perdia por 14-12, cedeu face a uma equipa que ainda não tinha pontuado nesta segunda fase da competição.

Na classificação, Portugal manteve-se com dois pontos, a dois de Noruega e Eslovénia, os mesmos de Hungria e Islândia e mais dois do que a Suécia, sendo que conta mais um jogo disputado, tal como os islandeses.