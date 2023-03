Portugal perde com Espanha e falha final do Europeu de futsal feminino

A seleção nacional feminina perdeu, esta sexta-feira, com a Espanha, por 3-2, e falhou assim a possibilidade de garantir a presença na final do Campeonato da Europa, que se disputa na Fónix Arena, em Debrecen, na Hungria.

A Espanha chegou a esta final four com o estatuto de bicampeã europeia da modalidade, graças aos dois títulos conquistados frente a Portugal - vitória, por 4-0, em 2019 e triunfo no desempate por grandes penalidades, após um empate a três bolas, em julho do ano passado.

Na semifinal desta sexta-feira, a equipa das quinas adiantou-se no marcador logo aos 21 segundos, com um golo de Carla Vanessa, mas acabaria por chegar ao intervalo em desvantagem, depois de Lucía Gómez e Noelia Montoro darem a volta ao resultado.

Portugal entrou muito determinado na segunda parte e, logo a abrir, não teve a sorte do seu lado, já que o remate de Janice, depois de desviar numa adversária, embateu com estrondo na barra da baliza espanhola.

A pressão lusa deu frutos a 13 minutos do fim, quando uma recuperação de Ana Azevedo permitiu a Carla Vanessa bisar, mas, na resposta, um erro da defesa ofereceu o 3-2 a Irene Córdoba.

Portugal foi ameaçando novo empate, mas as espanholas também podiam ter voltado a marcar, por Irene Córdoba, mas o livre direto acertou em cheio no poste da baliza de Ana Catarina.