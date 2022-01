Portugal perde com os Países Baixos e diz adeus ao Europeu

Hoje às 21:05 Facebook

A seleção portuguesa de andebol foi, esta terça-feira, eliminada do Euro2022, ao perder com os Países Baixos por 32-31, em Budapeste, na terceira jornada do Grupo B, que terminou no último lugar, sem qualquer ponto.

Depois dos desaires com Islândia (24-28) e Hungria (30-31), a formação das "quinas", que ao intervalo já perdia por 17-13, voltou a cair, num embate em que precisava de vencer por dois golos para seguir em frente.

Portugal falha, assim, um lugar no "top 12", dois anos depois do sexto lugar no Europeu de 2020, disputado na Áustria, Noruega e Suécia, a sua melhor classificação de sempre na prova.