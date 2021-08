Portugal perde com Senegal no Mundial de futebol e discute passagem com Uruguai

JN/Agências Hoje às 23:04 Facebook

Portugal perdeu, este domingo, com o Senegal, por 5-3, em partida da segunda jornada do Campeonato do Mundo e vai discutir com o Uruguai, terça-feira, quem acompanha os africanos rumo aos quartos de final da competição.

No dia em que o técnico Mário Narciso cumpriu 200 jogos no comando da seleção portuguesa, o elevado número de erros cometidos pela equipa das quinas ditou a primeira derrota na competição e obriga-a a vencer os sul-americanos no último jogo do Grupo D, onde Omã, com duas derrotas, já está fora da corrida.

Além disso, Portugal, que viajou para a Rússia sem Jordan Santos e Rui Coimbra, devido a lesões, pode ter perdido também o seu capitão, Belchior, que teve de sair em maca logo aos 03 minutos, após um lance dividido com o senegalês Babacar Fall, ficando o resto do jogo no banco com gelo num joelho.

O primeiro golo português, apontado por Von (09), deixou logo antever os níveis de desconcentração dos campeões do mundo em título, uma vez que, no lance imediatamente a seguir, uma reposição defeituosa do guarda-redes Elinton Andrade permitiu a Raoul Mendy (09) restabelecer a igualdade (1-1).

Dois minutos depois, após uma mão de André Lourenço dentro da área defensiva de Portugal, Mandione Diagne (11), de grande penalidade, levou os senegaleses em vantagem (2-1) para a primeira pausa do encontro, uma vez que Bê Martins, na resposta, acertou em cheio na trave da baliza de Al Seyni Ndiaye.

Já depois de Léo Martins ter desperdiçado uma grande penalidade, Rodrigo Pinhal (18) foi mais eficaz a castigar uma falta de Mamadou Sylla na sua área defensiva e, minutos depois, apesar de o Senegal ser muito mais rematador, Portugal voltou a colocar-se na frente (3-2) por André Lourenço (24), na cobrança de um livre direto muito próximo da baliza africana.

Porém, tal como no primeiro golo português, a falta de concentração voltou a evitar que Portugal terminasse o período em vantagem, uma vez que Elinton Andrade e Torres desentenderam-se após a reposição de bola senegalesa e permitiram a Raoul Mendy (24) 'bisar' e igualar novamente o marcador em 3-3.

No último período, com ambas as equipas a mostrarem mais receio de sofrer um golo do que vontade de marcar, Rodrigo Pinhal (33) desperdiçou a melhor jogada de entendimento e oportunidade de Portugal em todo o encontro. E a partir daí, tudo se precipitou negativamente.

Na resposta, Manidione Diagne (33) imitou Mendy e também 'bisou', de cabeça, a passe do seu guarda-redes, e dois minutos depois, o guardião Elinton Andrade viu o cartão vermelho direto por jogar a bola com a mão fora da área defensiva portuguesa.

Se a missão de Portugal, em inferioridade numérica no que restava da partida, já se afigurava complicada, ficou praticamente impossível após Ninou Diatta (35) bater a frio o recém-entrado Tiago Petrony e estabelecer o 5-3 final.

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Luzhniki Beach Soccer Stadium, em Moscovo

Portugal -- Senegal, 3-5

No final do primeiro período: 1-2

No final do segundo período: 3-3

Marcadores:

1-0, Von, 09 minutos; 1-1, Raoul Mendy, 09; 1-2, Mandione Diagne, 11 (grande penalidade); 2-2, Rodrigo Pinhal, 18 (grande penalidade); 3-2, André Lourenço, 24; 3-3, Raoul Mendy, 24; 3-4, Mandione Diagne, 33; 3-5, Ninou Diatta, 35

Equipas:

Portugal: Elinton Andrade, André Lourenço, Bê Martins, Belchior e Léo Martins. Jogaram ainda: Tiago Petrony, Pedro Marques, Torres, Rodrigo Pinhal, Ruben Brilhante, Von e Fácio Costa

Selecionador: Mário Narciso

Senegal: Al Seyni Ndiaye, Ninou Diatta, Mamadou Sylla, Babacar Fall e Raoul Mendy. Jogaram ainda: Pape Mar Boye, Papa Ndour, Amar Samb, Mandione Diagne, Mamour Diagne e Limamow Thiaw Niang

Selecionador: Oumar Sylla

Árbitro: Gumercindo Batista (Panamá)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Lourenço (11), Papa N'dour (15), Raoul Mendy (17) e Mamadou Sylla (18). Cartão vermelho direto para Elinton Andrade (35)