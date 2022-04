Portugal perde e termina em quarto no Torneio de Montaigu

JN/Agências Hoje às 18:13 Facebook

Seleção portuguesa de sub-16 derrotada pela Inglaterra nas grandes penalidades, após empate a uma bola no tempo regulamentar.

A seleção portuguesa de sub-16 empatou, esta segunda-feira, a um golo frente à congénere de Inglaterra, mas perdeu na marcação de penáltis (4-1), no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares do Torneio de Montaigu.

A seleção lusa inaugurou cedo o marcador, por Olívio Tomé, aos 7 minutos, mas permitiria o empate já no início da segunda parte, aos 52, por Oliver Irow, na conversão de uma grande penalidade.

Posteriormente, aos 69 minutos, Portugal desperdiçou uma oportunidade soberana de passar para a dianteira do marcador, ao falhar a execução de uma grande penalidade.

O empate no final do tempo regulamentar obrigou a recorrer a uma série de penáltis para encontrar o terceiro e o quarto classificados do torneio, acabando os jovens ingleses por serem mais competentes ao converterem quatro contra um apenas por parte da seleção portuguesa.

A seleção lusa tinha somado nos três jogos anteriores uma vitória, frente à França, por 1-0, uma derrota perante a Argentina, por 3-0, e um empate com a Bélgica, a um golo.