Portugal perde em casa mas continua a sonhar com Mundial

A seleção nacional de andebol perdeu, esta quinta-feira, em Portimão, com os Países Baixos, por 33-30, em jogo da primeira mão do play-off da segunda fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023, mas mantém o apuramento em aberto.

Os quinas disputaram um encontro muito equilibrado e discutiram o resultado até ao último suspiro.

Ao intervalo, a formação comandada por Paulo Pereira perdia por um golo (17-16). No recomeço parecia que o adversário ia conseguir ganhar ascendente, chegando a uma vantagem de quatro tentos, mas Portugal reagiu bem, aproveitou melhor os erros contrários e empatou a 30-30.

Nos últimos instantes, os holandeses aguentaram melhor a pressão e fecharam o encontro por cima, vencendo por três golos. Apesar do deslize, os lusos continuam com a qualificação em aberto.

O segundo jogo está marcado para dia 17, domingo de Páscoa, pelas 13 horas, nos Países Baixos. O vencedor apura-se para a fase final do Mundial de 2023, que decorrerá de 11 a 29 de janeiro, na Suécia e na Polónia.