Portugal perde em França na qualificação para o Mundial

A seleção nacional perdeu, esta quinta-feira, com a França, por 94-56, em jogo do Grupo E da fase de qualificação europeia para o Mundial de 2023, apesar da boa primeira parte que realizou.

Frente à equipa D ou E dos gauleses, sem jogadores da NBA e da Euroliga ou qualquer membro da equipa vice-campeã olímpica em Tóquio2020, Portugal liderou de início por oito pontos (9-17) e só perdia a meio por quatro pontos (37-33).

Mas, depois de 20 minutos de bom nível, a formação comandada por Nuno Manarte, na ausência do infetado Mário Gomes, como que desapareceu na segunda metade, perdendo toda a intensidade, defensiva e ofensiva, e mostrando grande desacerto a lançar.

A consequência, após uma segunda metade em que a França também melhorou claramente, foi um desaire por quase 40 pontos, que mantém a equipa no último lugar do Grupo E de qualificação, com três pontos, contra quatro da Hungria, cinco de Montenegro e seis da 100% vitoriosa equipa gaulesa. Só passam três.