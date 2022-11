Portugal pisca o olho aos oitavos e a "final" entre Brasil e Suíça

JN Hoje às 10:41 Facebook

O vencedor do jogo entre Brasil e Suíça seguirá para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. O mesmo pode acontecer a Portugal, no Grupo H, caso derrote o Uruguai.

O fecho da segunda jornada do Mundial do Catar pode trazer a qualificação de Portugal para os oitavos de final. À equipa das "quinas" bastará derrotar o Uruguai para selar o apuramento, depois da vitória na estreia diante do Gana (3-2).

Os sul-americanos, que empataram a zero frente à Coreia do Sul na ronda inaugural do Grupo H, encaram o duelo de hoje na máxima força, ao contrário da seleção nacional, que não poderá contar com os lesionados Danilo e Otávio.

O regresso de Pepe ao onze português foi garantido pelo selecionador, Fernando Santos, na antevisão ao jogo, devendo William Carvalho assumir a vaga de Otávio no meio-campo.

A partida entre Portugal e Uruguai tem início marcado para as 19 horas, no estádio Lusail Iconic.

Também para o Grupo H defrontam-se Gana e Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, às 13 horas. Ambas as seleções procuram a primeira vitória na fase final do Mundial do Catar e, dessa forma, manterem-se na luta pelo apuramento para a fase a eliminar do torneio.

O calendário de jogos de hoje arranca às 10 horas, com o Camarões-Sérvia, para o Grupo G. As duas equipas perderam na ronda inaugural e tentam evitar o afastamento precoce da prova.

No restante jogo do grupo, Brasil e Suíça (16 horas) procuram carimbar, desde já, o apuramento para os oitavos de final. Neymar e o ex-F. C. Porto Danilo estão fora das opções de Tite, lesionados, com o também ex-dragão Eder Militão a perfilar-se para assumir a vaga no lado direito da defesa. Para o lugar do craque do PSG pode ser chamado o médio Fred, do Manchester United.