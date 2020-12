Portugal defronta o Catar na qualificação para o Mundial 2022

JN Hoje às 18:40 Facebook

Federação Portuguesa de Futebol confirma dois jogos com a seleção asiática durante o apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.

O Catar, seleção asiática, vai integrar o Grupo A da qualificação europeia para o Mundial de 2022, do qual Portugal faz parte, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol.

A hipótese foi avançada pelo jornal inglês "The Independent" e confirmada mais tarde pela FPF.

"Os jogos servirão de preparação do selecionado qatari para o Mundial, a exemplo aliás do que sucedeu com a França quando integrou o grupo de Portugal na fase de apuramento para o Europeu 2016. Os jogos não valem pontos e aqueles em que o Catar atuar na qualidade de visitado serão disputados em território europeu para evitar longas viagens", lê-se no comunicado federativo.

A FPF explica ainda que "a inclusão do Catar no grupo de Portugal resulta de um convite da UEFA que, assim, permite à seleção do país organizador do Mundial 2022 - e, por isso, automaticamente qualificada - a realização de jogos de preparação".

A seleção portuguesa defronta o Catar a a 4 de setembro de 2021 e a 9 de outubro de 2021.

Recorde-se que, precisamente pela mesma razão, o Catar já participou na última Copa América e voltará a fazer o mesmo na Copa América do próximo ano.