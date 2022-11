Portugal prepara jogo decisivo de acesso ao Mundial

JN/Agências Hoje às 21:53 Facebook

A seleção portuguesa feminina de futebol iniciou a preparação para os jogos com as congéneres do Haiti e da Costa Rica, que servirão para ensaiar o jogo do play-off intercontinental de acesso ao Mundial 2023.

O primeiro treino, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, ficou marcado pela estreia de Kelsey Araújo, jogadora da equipa francesa do Le Havre, de 24 anos, que tinha apenas participado em estágios da seleção portuguesa de sub-23.

Portugal defronta o Haiti em 11 de novembro, pelas 15 horas, no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, e a Costa Rica, quatro dias depois, pelas 18 horas, no Estádio do Alverca.

Estes encontros servem para Portugal preparar o play-off intercontinental de acesso ao Mundial, no qual a equipa das "quinas" irá defrontar o vencedor da meia-final entre as seleções da Tailândia e dos Camarões.

Este jogo está marcado para o dia 22 de fevereiro, na cidade de Hamilton, na Nova Zelândia. Cinco dias antes, Portugal enfrentará a seleção neozelandesa como preparação para aquela partida decisiva no apuramento para o próximo Mundial.

O Campeonato do Mundo feminino decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023 na Nova Zelândia e na Austrália, sendo a primeira vez que dois países acolhem a prova. A prova terá a participação de 32 seleções, o que constitui, também, uma novidade.