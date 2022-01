Portugal quer chegar novamente ao céu no arranque de uma nova era

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:34 Facebook

Portugal de olho na renovação do título de campeão. Prova arranca, esta segunda-feira, com primeiros jogos sem público.

Diz-se que quando se toca o céu pela primeira vez todos os medos desaparecem para nunca mais voltarem. E se há seleção que desbloqueou as portas que separavam o sonho da realidade... essa seleção foi Portugal. Depois de em 2018, na Eslovénia, terem conquistado pela primeira vez o Europeu, os "bons rapazes", como foram apelidados, voltaram a fazer história, em 2021, ao sagrarem-se campeões do mundo.

Agora, três meses depois, Portugal procura um novo triunfo, mas nos Países Baixos, num Europeu que marca o início de uma nova era no futsal. Além de ser a primeira vez que se disputa de quatro em quatro anos, marca a estreia de uma fase de grupos com 16 equipas, na qual as "Quinas" integram o Grupo A, ao lado dos anfitriões Países Baixos, da Ucrânia e da Sérvia, no qual são amplamente favoritos. Uma vantagem que está, igualmente, do lado da Espanha, no Grupo D - maior vencedora de sempre com sete triunfos - e também com Itália (Grupo B) e Rússia (Grupo C).