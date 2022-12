Portugal quer quebrar enguiço com 16 anos

Rui Farinha, em Doha Hoje às 08:21 Facebook

Equipa das quinas não chega aos quartos de final de um Mundial desde 2006. Após a rotação com a Coreia do Sul, selecionador volta a apostar no melhor onze frente à Suíça.

A seleção portuguesa não chega aos quartos de final de um Campeonato do Mundo desde 2006, enguiço que deseja quebrar esta terça-feira à noite (19 horas), frente à Suíça, numa partida que se realiza no Estádio Lusail, em Doha. Em 2010 e em 2018, foi eliminada nos oitavos de final, diante da Espanha e do Uruguai, respetivamente, já em 2014 caiu na fase de grupos. Há 16 anos, todavia, passou com distinção: nos oitavos, derrotou os Países Baixos por 1-0 e a seguir, nos quartos, eliminou a Inglaterra, nas grandes penalidades. Nas meias-finais, ocorreu o momento mais duro da competição: perdeu com a França, por 1-0, e na partida de atribuição do terceiro lugar, acabou derrotada pela anfitriã Alemanha, por 3-1.

No Catar, a equipa das quinas deseja retificar a má imagem deixada após a derrota com a Coreia do Sul (2-1), no último jogo do Grupo H, e nada melhor do que seguir em frente, num duelo aguardado com enorme expectativa.