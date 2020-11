Portugal quer sorrir em duelo de estrelas milionárias na Luz

Rui Farinha Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Seleção francesa tem valor de mercado superior, mas equipa lusa atravessa grande momento de forma e conta com fator casa.

Campeão da Europa frente ao campeão do Mundo. Este sábado à noite, no Estádio da Luz, Portugal e França vão protagonizar o maior duelo de seleções do fim de semana e, em jogo, está a passagem à fase final da Liga das Nações, prova que a equipa das quinas conquistou em junho de 2019. Por ter caráter decisivo, trata-se de uma autêntica final, já que Portugal ou a França garantem o apuramento em caso de triunfo. O empate sem golos é muito favorável ao conjunto de Fernando Santos e, com golos, ao de Didier Deschamps.

Olhando para o perfil das duas seleções, assiste-se ao desfile de uma constelação de estrelas e se os milhões falassem, a França apresentar-se-ia em vantagem na cidade de Lisboa. Segundo dados do portal alemão "Transfermarkt", é a segunda seleção mais valiosa do planeta (apenas ultrapassada pela Inglaterra), com um valor superior a mil milhões, e cuja estrela é Kylian Mbappé, avaliado em 180 milhões de euros. Portugal não tem de se envergonhar, ocupa o sexto lugar (quase 800 milhões), graças, sobretudo, à qualidade de quatro futebolistas: Bernardo Silva, João Félix e Bruno Fernandes, com valor individual de 80 milhões, e de Cristiano Ronaldo, com 60. Destaque também para Rúben Dias e Rúben Neves (cada um vale 50 milhões). No campeonato dos milionários, entre a França e Portugal, apenas estão o Brasil, a Espanha e a Itália, três superpotências do futebol mundial.

Apesar dos "bleus" terem maior valor de mercado, Portugal parte com ligeiro favoritismo: por jogar em casa (apesar de não haver público), por ter apresentado um bom futebol no último mês a jogar no reduto do adversário e também por contar com muitos elementos em excelente forma, como é o caso de Bruno Fernandes, Diogo Jota e João Félix, além de Ronaldo, que nunca joga mal. O único contra é a ausência de Pepe frente ao ataque de luxo de França. No onze de hoje, Félix deve ser escolhido no ataque, em vez de Jota.

O histórico entre seleções mantém-se favorável aos gauleses - Portugal não derrota o rival em casa desde 1946 - e, no geral, tem seis vitórias contra 18 dos tricolores, mas a vitória em 2016, no Europeu, em Saint Denis, tirou todos os complexos à equipa das quinas.

Vitória no grupo garante 2,25 milhões de euros à Federação

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) amealhará 2,25 milhões de euros, caso a equipa das quinas garanta a qualificação para a Final Four da Liga das Nações. A que acrescenta 2,25 milhões pela participação na fase de grupos, num total de 4,5 milhões. É o mesmo valor que recebeu na última edição da prova (2018/19) pela entrada na fase final, mas que pode aumentar exponencialmente na hipótese de voltar a vencer a competição. Em junho do último ano, a vitória sobre a Holanda, por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, permitiu o encaixe de 10,5 milhões. Graças ao bom desempenho da seleção portuguesa nas grandes competições desde 2000, em que se inclui a participação em cinco Mundiais, cinco Europeus, uma Taça das Confederações e uma Liga das Nações, a seleção apresentou um lucro de mais de 130 milhões de euros.

Recinto talismã

O Estádio da Luz é o local onde Cristiano Ronaldo marcou mais golos com a camisola portuguesa. No total, 11, à frente do Estádio Algarve (10) e de Alvalade (6). Hoje, tem oportunidade de aumentar o número, frente à França, adversário a quem nunca concretizou nos cinco duelos anteriores.