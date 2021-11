Portugal recebe estrelas mundiais do râguebi

JN Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Alguns dos maiores nomes mundiais vão estar em Lisboa no final deste mês para participarem no Rugby Tens Championship (R10C), liga profissional de râguebi de 10, que terá a estreia em Portugal.

A competição conta com a presença de equipas de 24 países, masculinas e femininas, e será disputada de 27 a 28 de novembro, no Estádio Universitário de Lisboa.

Nos homens, salienta-se a presença do sul-africano Cecil Afrika, medalha de bronze de "sevens" nos Jogos Olímpícos Rio2016 e melhor marcador de sempre do país, e do internacional queniano Colins Ingera, segundo melhor marcador de sempre do mundial de Sevens, com 271 pontos e vencedor da etapa de Singapura do circuito de Sevens em 2016, onde foi nomeado MVP da final.

Nas mulheres, destaque para a japonesa Chiharu Nakamura, capitã da seleção nipónica de "sevens", que participou na Olimpíadas de 2016, bem como para a internacional neozelandesa Aimee Sutorius.

As internacionais portuguesas Inês Marques e Mariana Marques, que irão integrar o elenco do Rugby Sevens Championship, também vão marcar presença.

O treinador Pedro Netto Fernandes (Belenenses) vai orientar a equipa feminina dos Balkans Honey Badgers, enquanto o técnico Pedro Leal será o manager e treinador-adjunto dos seniores masculinos e femininos dos San Clemente Rhinos.

O Rugby Tens é disputado nas vertentes masculina e feminina e é a primeira competição a nível mundial na modalidade a ter igualdade na vertente financeira (prémios), bem como no formato de competição, e datas e locais de jogo. Cada plantel também terá uma equipa de formação nos dois géneros.

PUB

Na etapa inaugural, participarão os San Clemente Rhinos, Balkans Honey Badgers, Serengeti Elephants e os Cape Town Wild Dogs.