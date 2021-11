Portugal recebe torneio que marca a diferença pela igualdade de géneros

João Filpe Brandão Hoje às 22:53 Facebook

O Rugby Tens Championship vai estar em Lisboa e vai contar com a participação de atletas lusos, convidados para se elencarem entre os melhores do mundo.

O Estádio Municipal de Lisboa vai ser o palco da etapa portuguesa do Rugby Tens Championship, uma liga profissional de rugby de 10 e está marcada para sábado e domingo.

Para além de todos os craques desta modalidade, como Cecil Afrika, medalha de bronze pela África do Sul e Collins Ingera, internacional queniano e segundo melhor marcador de sempre do mundial de Sevens, com 271 pontos, o destaque vai mesmo para a igualdade de remuneração entre a competição masculina e feminina.

Esta iniciativa é revolucionária tanto no universo do râguebi, sendo o formato competitivo de rugby a nível mundial a ter igualdade na vertente financeira e vai obrigar as quatro equipas participantes nesta prova inaugural, San Clemente Rhinos, Balkans Honey Badgers, Serengeti Elephants e os Cape Town Wild Dogs, a manterem este padrão no decorrer da competição.

A formação não é esquecida no Rugby Tens Championship e vai trazer parcerias entre os sub-19 e os sub-20 destas equipas com vários clubes nacionais como Agronomia, CDUL, CDUP, Belenenses e Grupo Desportivo Direito, nos masculinos e com representantes de Belas Rugby Clube, CR São Miguel, GDS Cascais, RC Santarem, Sport Lisboa Benfica, Sporting Clube Portugal, AEES Agraria Coimbra, RC Bairrada, Rugby Clube de Tondela, e Sport Clube do Porto nas femininas.

A representação lusa não se fica, no entanto, por aqui, já que Pedro Netto vai orientar a equipa feminina dos Balkans Honey Badgers e Pedro Leal foi eleito para manager e treinador-adjunto das formações masculina e feminina dos San Clemente Rhinos.

Esta é a primeira etapa, de quatro no total, sendo que a recém-criada prova conta ainda com passagens por Paris, pela Cidade do Cabo e por Las Vegas e vai trazer atletas profissionais de 30 países diferentes a Portugal.