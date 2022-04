Portugal repescado para a qualificação final para o Mundial após Espanha ser penalizada

Susana Silva Hoje às 19:30 Facebook

A seleção nacional de râguebi foi repescada e disputar o Torneio Final de Qualificação para o Mundial de 2023, depois de a Espanha ter sido desqualificada por utilização irregular do sul-africano naturalizado espanhol Gavin van der Berg em dois jogos do apuramento.

"Como foi noticiado no passado dia 28 de Março, a World Rugby convocou um conselho independente para investigar uma possível violação do Regulamento N.º 8 da World Rugby (elegibilidade para jogar por equipas representativas nacionais) pela Federação Espanhola de Rugby (FER) durante o Rugby Europe Championship 2021 e 2022, que qualifica as equipas para a Rugby World Cup 2023. O Conselho independente determinou hoje [quinta-feira] que a Seleção Espanhola efetivamente atuou com um jogador não-legível [Van der Berg] em dois jogos de qualificação para a Rugby World Cup 2023 e penalizou a equipa com uma dedução de 10 pontos (5 por cada jogo) e uma sanção financeira", avançou a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), numa nota publicada no site oficial.

Com base nesta decisão, a Roménia tem acesso direto ao Mundial, tendo sido integrada no Grupo B, como Europa 2, e Portugal substitui-a no Torneio Final de Qualificação, agendado para novembro de 2022. Nesta competição, os lusos defrontam os Estados Unidos ou o Chile (Américas), Tonga ou o vencedor da Asia Championship (Ásia/Pacífico) e o segundo classificado da África Cup (África).

Carlos Amado da Silva, presidente da FPR, lamentou todo este processo, revelando não ter sido ele a denunciar a situação e até ter proposto a realização de um torneio triangular com as outras equipas, numa altura em que todos estavam em pé de igualdade. Apesar disso, mostrou-se satisfeito por Portugal poder voltar a lutar por um lugar no Mundial. "Depois de campeonato onde a qualidade de jogo da Seleção Nacional foi patente, com situações de alguma injustiça desportiva, fomos agora finalmente premiados com alguma sorte", finalizou.