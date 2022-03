Portugal repete domínio ante Suíça e avança na luta pelo Mundial2023

JN/Agências Hoje às 17:58 Facebook

A seleção portuguesa de andebol reiterou, este domingo, a clara supremacia no acesso ao derradeiro play-off da zona europeia de qualificação para o Mundial de 2023, ao derrotar pela segunda vez em três dias a Suíça, por 33-28.

Trazendo uma vantagem de sete golos alcançada em Guimarães (33-26), a equipa das quinas, 14.ª do ranking mundial, dominou sem sobressaltos o conjunto helvético, 22.º, que já batia ao intervalo (17-13), em encontro realizado na AXA Arena, em Winterthur.

Pedro Portela, com cinco golos, foi o melhor marcador dos heróis do mar, secundado pelos quatro de Diogo Branquinho, enquanto Lenny Rubin, com seis, e Marvin Lier, com cinco, lideraram a Suíça, que perdeu com os lusos na fase final do Mundial2021 (29-33).

Em busca de uma quinta presença, e segunda consecutiva, no campeonato do mundo, Portugal marcou encontro com os Países Baixos, 'carrasco' em janeiro no Euro2022 (31-32), também num 'play-off' a duas mãos, agendado para 13 ou 14 e 16 ou 17 de abril.

Da zona europeia de qualificação já têm vaga garantida a campeã Dinamarca, Espanha, França, Noruega e Bélgica, bem como Polónia e Suécia, coanfitriões da 28.ª edição do principal torneio mundial de seleções, que vai decorrer de 12 a 29 de janeiro de 2023.

Sem contar com André Gomes, devido a uma fratura na mão, mas já com Alexis Borges, recuperado da infeção pelo coronavírus, a equipa de Paulo Jorge Pereira teve um início acutilante (2-0), bastante amparado na inspiração de Gustavo Capdeville na baliza lusa.

O guarda-redes honrou o malogrado amigo Alfredo Quintana, que hoje completaria 34 anos, ao somar sete defesas em 20 remates enfrentados durante a etapa inaugural, na qual Portugal andou quase sempre na frente do marcador perante uma Suíça aguerrida.

As únicas exceções deram-se aos 3-4 e na última dezena de minutos (dos 9-10 aos 11-12), instabilidade que os heróis do mar' retificaram a caminho do intervalo, anulando por completo a estrela helvética Andre Schmid, para lograrem quatro golos à maior (17-13).

O reatamento começou com Manuel Gaspar no lugar de Gustavo Capdeville, embora Nikola Portner tenha reclamado maiores atenções para si, ao travar sete tiros - oito na totalidade do jogo -, ajudando os helvéticos a encurtar a distância para um tento (21-22).

Numa fase marcada por várias exclusões, a equipa das 'quinas' nunca tremeu e reagiu com três golos de rajada (25-21), à medida que Paulo Jorge Pereira introduzia atletas menos utilizados e contornava a aposta de Michael Suter no sistema de sete para seis.

Portugal usou em algumas jogadas essas ofensivas em superioridade numérica, através das quais tem vingado na elite, e chegou a ter seis golos à maior (33-27), que acabariam reduzidos a cinco (33-28) por uma Suíça já conformada com o desfecho da eliminatória.