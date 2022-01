Portugal sem argumentos para "vikings" cheios de força

Nuno A. Amaral Hoje às 21:24 Facebook

Seleção lusa entra a perder no Europeu, diante de islandeses sempre superiores. Apuramento para a fase seguinte fica em risco, mas continua a ser possível

Esteve muito longe de ser uma estreia de sonho para Portugal na fase final do Campeonato da Europa, que decorre na Hungria e na Eslováquia. Há cerca de um ano, a seleção lusa tinha batido a Islândia no Mundial, mas desta vez os nórdicos foram bem melhores e ganharam sem discussão, por 28-24, deixando os portugueses pressionados na luta por um dos dois primeiros lugares do Grupo B.

Para passar à ronda seguinte sem fazer contas, a equipa de Paulo Jorge Pereira terá de ganhar à Hungria, já este domingo, e depois aos Países Baixos, na última jornada do grupo.

Se a regra tem sido elogiar os "Heróis do Mar" por vários excelentes jogos ao mais alto nível nos últimos anos, o que se viu em Budapeste torna isso impossível: Portugal jogou pouco, defendeu mal (o 6x0 nunca funcionou perante os sucessivos lances de 1x1 dos islandeses), cometeu falhas técnicas sem fim no ataque e teve jogadores a exibir-se muito abaixo do habitual.

Com peças chave de fora devido a lesões e uma preparação muito afetada pela pandemia, a seleção lusa não revelou argumentos para surpreender uma Islândia cheia de força, que só não esteve na frente do marcador nos minutos iniciais da partida. De resto, o resultado final de quatro golos de diferença nem é pesado para o que se viu.